حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران

تبنى مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حزمة جديدة وهي السابعة من العقوبات ضد إيران.

جاء ذلك في بيان صدر عن السويد، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة.

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وشدد البيان على أنه تم اتخاذ هذه العقوبات، بسبب "انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".

وقال البيان: "اليوم أرسل الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة أخرى إلى إيران. تبنى مجلس الشؤون الدولية الحزمة السابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والمؤسسات المدانة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران".

المصدر: تاس