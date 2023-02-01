"نيويورك تايمز": روسيا لم تتأثر بالعقوبات الغربية واقتصادها أظهر مرونة كبيرة

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا لم تتأثر بالعقوبات الغربية، وتجارتها الخارجية عادت إلى مستوى ما قبل العقوبات، مما يثير التساؤلات حول جدوى عقوبات الغرب ضدها.

وكتبت آنا سوانسون، في مقال للصحيفة: "يبدو أن التجارة الخارجية الروسية قد عادت إلى حد كبير إلى المستويات السابقة".

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وأضافت: "أثبت الاقتصاد الروسي مرونة كبيرة، مما أثار تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية، حيث وجدت الدول صعوبة في تقليل اعتمادها على روسيا في الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، وتمكن البنك المركزي الروسي من دعم الروبل والحفاظ على استقرار الأسواق المالية".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن عقوباته "الجهنمية" ضد روسيا قد فشلت فشلا ذريعا.

كما صرحت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، بأن روسيا التي تخضع لعقوبات غربية شديدة، تظهر للعالم أنه لا الصداقة الأمريكية ولا الدولار، ضروريان للتجارة والازدهار.

المصدر: نوفوستي