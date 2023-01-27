مجلس الاتحاد الروسي: الغرب فشل في محاولة فرض الشرعية على ما سرقه من روسيا

قال أندريه كليشاس، رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، إن الاتحاد الأوروبي فشل بشكل مخز في محاولة فرض الشرعية على ما سرقه من روسيا.

وأضاف السيناتور في تعليق كتبه على قناته في تيلغرام: "لم يعثر المحامون الأوروبيون البؤساء على أية أسس قانونية واضحة تسمح بحجز الأصول الروسية (لكن رغم ذلك تم احتجازها في الاتحاد الأوروبي دون أسباب)، لكنهم عثروا على فرصة لاستخدام الأصول الروسية مؤقتا لإعادة إعمار أوكرانيا. عملية فرض الشرعية على أموالنا المسروقة، فشلت بشكل معيب".

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في وقت سابق، نقلت بلومبرغ عن مصادر لم تكشفها، أن الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي أبلغت دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لديه أساس يسمح باستخدام ما لا يقل عن 33.8 مليار يورو مؤقتا من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتمويل إعمار أوكرانيا. ووفقا لموقف مجموعة القانونيين بالاتحاد الأوروبي، فإن الخطة قابلة للتنفيذ قانونيا بشرط عدم مصادرة الأصول. وهذه الشروط تعني أنه ستتم في وقت ما إعادة المبلغ المحتجز الأساسي مع الفوائد المترتبة، إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي