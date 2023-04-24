مصدر: القوات الروسية تنفذ ضربة مدفعية على مستودع بالمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي نيكولاييف

أفاد مصدر مطلع بمقتل 17 عسكريا أوكرانيا وتدمير مستودع بالمعدات العسكرية جراء ضربة مدفعية نفذتها القوات الروسية في الليلة الماضية بالقرب من قرية سولونتشاكي بمنطقة نيكولاييف.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "في الليلة الماضية دمرت نيران المدفعية في منطقة التجمع السكني سولونتشاكي مستودع عتاد للقوات الأوكرانية، مما أسفر عن تدمير مركبتين و3 قوارب، كما تم القضاء على 17 عسكريا أوكرانيا وإصابة 10 آخرين بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أنه "يوم أمس أدى القصف بالمدفعية بالقرب من قرية أولغوفكا في منطقة خيرسون إلى تدمير مدفع هاون من عيار 120 ملم وطاقمه وبلغت الخسائر 4 قتلى عسكريين أوكرانيين و3 جرحى".

المصدر: نوفوستي