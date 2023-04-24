مصدر: القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للوقود في ضواحي أرتيوموفسك

أفاد رئيس المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية "جنوب" فاديم أستافييف بأن العسكريين الروس شنوا هجوما صاروخيا على القوات الأوكرانية في اتجاه ليسيتشانسك وعلى مستودع للوقود قرب أرتيوموفسك.

إقرأ المزيد

وقال: "نفذت الوحدة الصاروخية للمجموعة العسكرية "جنوب" ضربة على نقطة المرابطة المؤقتة للواء الميكانيكي الـ54 للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة ليسيتشانسك، وكذلك على مستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود التابعة للواء المنفصل الـ17 في قسطنطينوفكا في اتجاه سوليدار-باخموت (أرتيوموفسك). وتكبد العدو خسائر في الجنود والمعدات العسكرية".

وأضاف أن القوات الروسية نفذت ضربة مدفعية على وحدات مشاة البحرية الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو.

وتابع: "كما تعرضت نقطة المرابطة المؤقتة للواء الميكانيكي المنفصل الـ24 للقوات الأوكرانية في منطقة دزيرجينسك لضربة مدفعية من جانب القوات الروسية. عمل أنظمة المدفعية أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصرا وتدمير 3 وحدات من المعدات العسكرية".

المصدر: نوفوستي