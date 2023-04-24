محكمة تركية تعتقل أكبر محتال في تاريخ البلاد

أفادت قناة NTV بأن محكمة تركية أصدرت حكما باعتقال مؤسس منصة Thodex للعملات الرقمية، فاتح أوزر، الذي سلمته ألبانيا إلى تركيا.

وأشارت القناة إلى أن أوزر يعتبر نفسه غير مذنبا. فيما تصفة وسائل إعلام تركية بأنه "أكبر محتال في تاريخ البلاد".

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وأضافت أن الرجل متهم بعدة قضايا، وأهمها تهمة الاحتيال.

واتهمه المدعيين العام باختلاس أموال متداولي العملات المشفرة.

وقضت محكمة تركية، في مارس الماضي بسجن أوزر مدة تصل إلى 40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال.

المصدر: RT