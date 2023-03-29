جمعية حقوقية مغربية: أكثر من 200 معتمر تعرضوا للنصب

أعلنت جمعية حقوقية مغربية أن أكثر من 200 شخص وقعوا ضحايا عملية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من إحدى وكالات السفر في مراكش.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عمر أربيب، إن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.

ونقلت "هسبريس" عن أربيب، أن الشخص المعني هو في حالة فرار بعد أن "نصب على أكثر من 200 شخص في مبالغ مالية تتراوح ما بين 22 ألف درهم، و40 ألف درهم للشخص الواحد، منهم من أدى نقدا، وآخرون عن طريق تحويلات بنكية".

وأضاف أنه جرى إصدار "مذكرة بحث في حق المعني وإغلاق الحدود في وجهه"، لافتا إلى أن المعني "له سوابق في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة".

وأوضح أن الضحايا سبق أن ترددوا إلى مقر الوكالة لتنفيذ وعودها بنقلهم لأداء عمرة رمضان، لكن تمت مواجهتهم بالتسويف والمماطلة قبل أن يقوم الشخص الذي نصب عليهم بالتواري عن الأنظار.

وتتكرر حوادث النصب على معتمرين من قبل أشخاص ووكالات سفر، إذ تم تسجيل الواقعة نفسها منذ أيام بفاس، ناهيك عن حوادث أخرى في السنوات الماضية.

وارتفع الإقبال على وكالات السفر، خلال الأيام الماضية، لأداء "عمرة رمضان" بعد تأجيل شريحة كبيرة من المغاربة زيارة السعودية بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وأشارت مصادر مهنية إلى تزايد الإقبال بشكل مكثف على وكالات السفر المعنية بتنظيم رحلات العمرة والحج بمختلف المدن المغربية، لا سيما الدار البيضاء، الأمر الذي أنعش عائدات القطاع الذي تضرر من انعكاسات الجائحة.

المصدر: "هسبريس"