نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن جنرالات بريطانيين أن قوات كييف ستفقد المساعدة العسكرية الغربية والقدرة على القتال، إن فشلت في هجومها المضاد الذي تتوعد به.

وتوقع ضباط رفيعو المستوى: "أن الفشل قد يعني أن الباب سيُغلق إلى الأبد. ومصير أوكرانيا والنزاع العسكري سيتقرر في الأشهر المقبلة".

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واعتبروا أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على توجيه ضربة واسعة النطاق بسبب تعقيد العملية، ولكنها ستجري مناورات محدودة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه قوات كييف مشاكل لوجستية، نظرا لأن الأسلحة التي يوفرها الغرب متنوعة للغاية وتتطلب نهجا فريدا لصيانتها.

وأشار القادة العسكريون البريطانيون إلى أن أهم مهمة لنظام كييف هي إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة تزويد القوات الأوكرانية بالمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي