بولندا وسلوفاكيا تزودان أوكرانيا بمقاتلات غير صالحة

ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" أن بولندا وسلوفاكيا سلمتا أوكرانيا مقاتلات "ميغ 29" غير صالحة للاستخدام إلا كقطع للغيار.

وحسب الصحيفة نفسها فقد" أرسلت بولندا وسلوفاكيا مؤخرا ثماني طائرات من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا، ليتضح أن معظمها غير صالحة، ولا يبقى أمام الأوكرانيين سوى تفكيك المقاتلات واستخدامها أجزائها كقطع غيار. في حين تبقى أوكرانيا بحاجة لأسطول جديد".

إلى ذلك، اشتكت نائبة البرلمان الأوكراني ألكسندرا أوستينوفا من أن الولايات المتحدة تزود كييف بكميات من الأسلحة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وفي وقت سابق تم الكشف عن أن دول الناتو ستناقش تزويد أوكرانيا بمقاتلات غربية خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الألمانية.

المصدر: Lenta.ru