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نجل بيسكوف يتحدث عن خدمته في قوات "فاغنر" الروسية ورد فعل العائلة

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نجل بيسكوف يتحدث عن خدمته في قوات
Globallookpress Zamir Usmanov
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أكد نيكولاي بيسكوف، نجل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي خدم في تشكيلات المدفعية بقوات "فاغنر"، أن أسرته لم تؤيد قراره بسهولة، لكنها وافقت على قراره لاحقا.

وقال بيسكوف الابن: "دعمتني الأسرة ولكن ليس على الفور. بالطبع، أصيبوا بصدمة بعض الشيء وكانوا قلقين. لكنهم احترموا قراري ودعموني".

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وردا على سؤال حول سبب اتخاذه هذا القرار، أضاف: "قررت دعم العملية العسكرية الروسية، والمشاركة فيها".

وكشف قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، في وقت سابق أن نجل بيسكوف، أدى خدمته العسكرية في قوات "فاغنر" المقاتلة في أوكرانيا، وأنه اجتاز الخدمة "بشكل طبيعي تماما"، شأنه شأن الآخرين.

المصدر: نوفوستي

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