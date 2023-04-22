السفير الروسي: بوينس آيرس طرحت مناقصتين نوويتين قد تحظيان باهتمام روسيا

أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، أن بوينس آيرس طرحت مناقصتين دوليتين في القطاع النووي، قد تحظيان باهتمام روسيا الرائدة في هذا المجال.

وقال فيوكتيستوف: "هذا الأسبوع فقط، أعلن الأرجنتينيون عن مناقصتين دوليتين. إحداهما لتحديث محطة "أتوشا-1" النووية، والثانية لتشييد موقع لتخزين الوقود النووي المنضب بمئات ملايين الدولارات".

ورجح أن تكون هذه المشاريع مثيرة للاهتمام بالنسبة لروسيا "مع الأخذ في الاعتبار خبرة "روسآتوم" الدولية الهائلة في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي