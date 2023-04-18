أردوغان: بوتين سيشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" عبر الفيديو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية في 27 أبريل المقبل عبر تقنية الفيديو.

وقال أردوغان: "في 27 أبريل، سيقام حفل لتسليم الوقود النووي لمحطة الطاقة النووية أكويو. وبعد تسليم الوقود، ستحصل هذه المنشأة على صفة منشأة نووية. كما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحفل عبر تقنية الفيديو كونفرنس".

يذكر أن محطة "أكويو" النووية هي محطة للطاقة النووية في مدينة مرسين التركية، وهي أول محطة طاقة نووية تركية، وتضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، وتقوم ببنائها شركة "روساتوم" الروسية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تكرر خطأ الدول الأوروبية التي أوقفت محطاتها النووية، ثم عادت لتشغيلها بعد أزمة الطاقة.

وتعليقا على نية تحالف 6 أحزاب معارضة مراجعة مشروع محطة أكويو النووية، التي تشيدها روسيا في تركيا، قال أردوغان إن "المعارضة تريد ألا تترك حجرا دون قلبه".

وأضاف: "لدينا 4 مفاعلات نووية وفي 27 أبريل سندشن أول مفاعل، لكن هذا لا يكفينا. نخطط بعد ذلك لتشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى في غضون خمس سنوات".

المصدر: تاس + RT