 
مباشر

وزير الدفاع الإيطالي حول الأزمة الأوكرانية: نحن بحاجة لرجل إطفاء

أخبار العالم

وزير الدفاع الإيطالي حول الأزمة الأوكرانية: نحن بحاجة لرجل إطفاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6a5

أفاد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، بأنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

وأوضح كروسيتو، لصحيفة "لا ستامبا"، قائلا: "لا يتوجب علينا إنهاء الحرب في أوكرانيا، والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، هو وقف الاشتباكات بين الطرفين، ومحاولة جمع مفاوضين من كلا الجانبين معا على طاولة المفاوضات".

وأشار الوزير إلى أن إيطاليا تواصل تقديم المساعدات العسكرية الممكنة لأوكرانيا، وفي ذات الوقت تبذل الجهود اللازمة لتحقيق تسوية سلمية.

وأضاف: "الجميع رائعون في سكب الزيت على النار، لكن لا يوجد عاقل واحد يخمد هذه النار، نحن بحاجة لرجال إطفاء في عالم فقدت فيه الأمم المتحدة وظيفتها، وحيادها، وتوقفت عن إخماد الحروب، بل باتت تؤججها".

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن روسيا منفتحة على المفاوضات، لكن لا يمكن الحوار حول الأزمة الأوكرانية إلا في حال أخذت المصالح الروسية في عين الاعتبار.

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا