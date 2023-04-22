إيطاليا تتجه نحو استفتاء لمنع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة Il Fatto Quotidiano، بأن حملة لجمع التوقيعات لتنظيم استفتاء حول إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، بدأت اليوم السبت في جميع أنحاء إيطاليا.

ووفقا للصحيفة، تحظى هذه المبادرة بتأييد العديد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي حول موضوع توريد الأسلحة.

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وبحسب الصحيفة، يؤكد أنصار المبادرة أن توريد السلاح إلى أوكرانيا، مخالف لدستور البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم جمع التوقيعات الخاصة بالاستفتاء عبر الإنترنت وكذلك في مراكز الترويج، التي سيتم تنظيمها في مدن مختلفة في إيطاليا لعدة أسابيع.

ونوهت الصحيفة، بوجود عدة أطراف تقف خلف المبادرة، أهمها لجنة "رفض الحرب" ولجنة "أجيال المستقبل". ومن المقرر أن تلعب عمدة روما السابقة فيرجينيا راجي دورا نشيطا في الحملة.

ويتوقع منظمو الحملة، أن تنضم إليها منظمات ومؤسسات اجتماعية وسياسية أخرى تدافع عن السلام، وهو أمر يبقى صعبا ما دامت أوكرانيا تتلقى أسلحة من أوروبا.

المصدر: تاس