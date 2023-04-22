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إسبانيا ترسل 6 دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

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إسبانيا ترسل 6 دبابات
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أعلنت إسبانيا عن إرسال 6 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، أمس الجمعة بعد إصلاحها.

ووفق "رويترز" فإن سفينة محملة بدبابات ليوبارد تم إصلاحها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، انطلقت من ميناء سانتاندير إلى بولندا، ومن هناك ستتجه إلى أوكرانيا".

وهذه هي المجموعة الأولى من الدبابات، وتخطط إسبانيا لإرسال 4 دبابات "ليوبارد" إضافية، في وقت لاحق.

يذكر أن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، صرحت في وقت سابق، بضرورة إمداد أوكرانيا بالدبابات، بحلول نهاية أبريل الجاري.

 

المصدر: تاس

 

 

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