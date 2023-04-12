إسبانيا تكشف عدد الجنود الأوكرانيين الذين يخضعون للتدريبات على أراضيها

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن أكثر من ألف جندي أوكراني يخضعون للتدريبات العسكرية على الأراضي الإسبانية، مؤكدة أن مدريد لن تتوقف عن دعم كييف.

وأضافت روبلز خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرها الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قائلة: "سنواصل تدريب القوات الأوكرانية، وقد أنهينا تدريب 1000 مجند أوكراني في إسبانيا، وباشرنا بتدريب مجموعة جديدة تتكون من ذات العدد".

وأكدت روبلز أن أوكرانيا ستستلم نهاية الشهر الجاري، 6 دبابات إسبانية من طراز Leopard 2A4، و20 ناقلة جند مدرعة، مقدمة من إسبانيا.

وفي أوائل أبريل، حضرت روبلز حفل تخرج لما يقرب من 200 جندي أوكراني أكملوا تدريبهم في أكاديمية توليدو للمشاة.

في وقت سابق، أعلنت إسبانيا أن لديها إمكانية لتدريب 2000 جندي أوكراني سنويا، في 5 مجالات هي: التدريبات الأساسية للمقاتلين، والتدريب على البنادق، والتدريب القتالي في المناطق المأهولة بالسكان، والإسعافات الأولية، والتعامل مع العبوات الناسفة والألغام.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

المصدر: نوفوستي