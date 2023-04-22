السجن لشخصين في الولايات المتحدة بتهمة التحضير لعملية تخريب

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تم الحكم بالسجن لفترات طويلة على شخصين أمريكيين بتهمة التحضير لتخريب منشآت للطاقة بهدف إثارة أزمة اقتصادية ونزاع عنصري في الولايات المتحدة.

تعتقد السلطات أنه بهذه الطريقة، توقع كريستوفر كوك البالغ من العمر 20 عاما وجوناثان فروست البالغ من العمر 24 عاما، تحريض المواطنين على الكراهية العرقية وتعزيز "تفوق العرق الأبيض".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تضمنت الخطة، استخدام أسلحة قوية لمهاجمة المحطات الفرعية أو الشبكات الكهربائية. واعتقد المتهمان أن خطتهما ستكلف الحكومة ملايين الدولارات وستتسبب باضطرابات بين الأمريكيين في المنطقة. وناقش الاثنان احتمال أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي لعدة أشهر إلى اندلاع حرب، وربما حتى حرب عرقية، والتسبب بأزمة اقتصادية ضخمة على غرار الكساد الكبير (في العشرينيات – الثلاثينيات من القرن الماضي".

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وشدد البيان على أن أن كوك وفروست اعترفا بالذنب في "التآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين" وحكم عليهما بالسجن لمدة 92 شهرا و 60 شهرا على التوالي.

وأقر المتهم الثالث في القضية، جاكسون سوال البالغ من العمر 22 عاما، بأنه مذنب في فبراير من العام الماضي. وقالت وزارة العدل إنه سيتم لاحقا تحديد العقوبة له.

المصدر: نوفوستي