كمين وعصا بيسبول.. مراهقان في أمريكا يقتلان مدرستهما بسبب درجاتهما السيئة

اعترف مراهقان في ولاية أيوا الأمريكية بضرب مدرستهما البالغة من العمر 66 عاما، حتى الموت بسبب منحها إياهما درجات سيئة.

وأقر ويلارد ميلر (17 عاما) وجيريمي غوديل (18 عاما) بضرب مدرسة اللغة الإسبانية في ثانوية فيرفيلد، نوهيما غرابر، بمضرب بيسبول حتى الموت.

وكان كل من ويلارد ميللر وجيريمي غوديل في السادسة عشرة من عمره عندما وجهت إليهما تهمة قتل مدرسة فيرفيلد الثانوية نوهيما غرابر، التي تم اكتشاف جثتها في متنزه بالمدينة.

وتعود الحادثة لعام 2021، حيث قال المحققون إن الحادثة وقعت بعد يوم من لقاء ميلر مع مدرسته غرابر لمناقشة درجاته.

وبعد اللقاء قادت غرابر سيارتها إلى المتنزه حيث كانت تمشي يوميا، ووفقا للشهود فقد غادرت المتنزه بعد أقل من ساعة وكان يركب معها شابان.

Nearly 18 months after teens Willard Miller and Jeremy Goodale bludgeoned a Spanish teacher to death with a baseball bat after a dispute over a bad grade, they pleaded guilty to first-degree murder Tuesday. https://t.co/Jx2Hc1QSz8 — USA TODAY (@USATODAY) April 19, 2023

وسيوصي المدعون بأن يسجن ميلر سجنا مؤبدا مع استحقاق الإفراج المشروط بعد 30 عاما، وأن يكون غوديل مؤهلا للإفراج المشروط بعد 25 عاما.

وقال المدعون إن المراهقين نصبا كمينا لغرابر عندما ذهبت في مسيرتها اليومية بعد الظهر، بعد أن التقى بها ميلر لمناقشة درجته.

واعترف ميلر وغوديل بارتكاب جريمة القتل، لكنهما قدما روايتين مختلفتين.

وصرح ميلر بأنه ذهب إلى الحديقة وهو يعلم أن غوديل خطط لقتل المدرسة، إلا أنه نفى ضربها وقال إنه كان يراقب فقط، مشيرا إلى أن صديقة هو من ضرب المدرسة على مؤخرة رأسها.

وأضاف أنه سدد الضربة الثانية بعد أن رأى أن الأولى لم تقتلها.

المصدر: صحيفة "يو إس أيه توداي"