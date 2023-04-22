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الرئيس البرازيلي يوفد مستشاره الخاص إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

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الرئيس البرازيلي يوفد مستشاره الخاص إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي
Globallookpress IMAGO/Ton Molina
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أعلن رئيس أمانة الرئاسة البرازيلية، مارسيو ماسيدو، أن رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيوفد مستشاره، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال ماسيدو على "تويتر": "بتوجيهات من رئيس الجمهورية، سيتوجه المستشار الخاص للشؤون الدولية سيلسو أموريم إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

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وصرح أموريم في وقت سابق إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تسهم في الحوار وتطيل أمد النزاع.

واعتبر أن رغبة الغرب في هزيمة روسيا لن تجلب السلام.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن أموريم زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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