السفير الصيني لدى فرنسا: لن نضغط على روسيا في أزمة أوكرانيا

علق السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شاي، على مطالبات القادة الغربيين لبكين بالضغط على روسيا في أزمة أوكرانيا، قائلا إن الدبلوماسية الصينية لا تتبع مثل هذه الأساليب.

وقال شاي ردا على سؤال على قناة LCI التلفزيونية: "الدبلوماسية الصينية لن تدعو أبدا إلى الضغط على أي دولة. هذا ليس أسلوبنا".

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزعماء غربيون آخرون في وقت سابق الصين إلى الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي