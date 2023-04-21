نائب روسي: تصريحات وزير الدفاع الألماني حول الهجمات على روسيا فاشية

وصف عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم، ميخائيل شيريميت، تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، التي "شرّع" فيها لقوات كييف ضرب الأراضي الروسية، بالفاشية.

وقال شيريميت: "هذا بيان من فئة الأيديولوجية الفاشية. في الواقع هذه دعوة لانتهاك وحدة أراضي روسيا وأنا واثق من أنه لا ينبغي ترك هذا دون رد. أي معتد على أراضينا سيتم الرد عليه، هناك العديد من الأمثلة التاريخية على ذلك، والتي تعرفها ألمانيا أكثر من غيرها".

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ودعا الجهات الأمنية إلى التحقيق في كلمات بيستوريوس بحثا عن عناصر جريمة ضد أمن وسيادة روسيا، ورفع دعوى جنائية ضده.

وصرح بيستوريوس في وقت سابق بأن العمليات العسكرية الأوكرانية على أراضي روسيا مشروعة، طالما لا تستهدف المدنيين.

المصدر: نوفوستي