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بوشيلين: قوات كييف فشلت في هجمات شنتها على 4 محاور

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بوشيلين: قوات كييف فشلت في هجمات شنتها على 4 محاور
Sputnik
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن قوات كييف فشلت في هجمات شنتها على 4 محاور في الجمهورية، وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقال بوشيلين: "شن العدو هجوما مضادا من خلال مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية على 4 محاور. وصدت وحداتنا هذه الهجمات المضادة في ظروف صعبة، ولم يتمكن العدو من أخذ أي شيء من مواقعنا".

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وأعرب عن شكوكه في نجاح الهجوم المضاد لقوات كييف والذي يتم الترويج له على نطاق واسع.

وأضاف: "ليس من الممكن حتى الآن التنبؤ بالاتجاهات المحددة لمثل هذا الهجوم بسبب الكم الهائل من المعلومات، إشاعات كثيرة ومدروسة".

المصدر: نوفوستي

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