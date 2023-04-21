مصدر: برلين كانت تنافق عندما أنكرت نيتها طرد دبلوماسيين روس

أكد مصدر دبلوماسي روسي أن برلين كانت تنافق عندما أنكرت نيتها طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس، حتى أقدمت على هذه الخطوة.

وقال المصدر: "السبب وراء كذب المسؤولين الألمان حول طرد الدبلوماسيين الروس غير معروف. لكن قرارا بهذا الشأن قد تم اتخاذه وسيتم تنفيذه والجانب الروسي سوف يرد بالمثل".

في 25 مارس ذكرت مجلة Focus نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك تخطط لإعلان أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا غير مرغوب فيهم بألمانيا.

وأضافت المجلة: تعتقد الأجهزة الأمنية الألمانية أن هؤلاء الدبلوماسيين يستخدمون صفتهم الدبلوماسية للحصول على معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية واستخدامها لاحقا في التخريب ونشر معلومات مضللة.

وتعليقا على هذه المعلومات، قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن رد روسيا على الإجراءات الألمانية جاهز، وسيحوز على إعجاب بيربوك.

المصدر: تاس