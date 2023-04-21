دبلوماسي أوروبي: خطة البرازيل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا جاءت في غير وقتها

أعلن دبلوماسي أوروبي كبير أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي مبادرات للسلام في أوكرانيا أو يروج لها، باستثناء "خطة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال الدبلوماسي الأوروبي: "نحن ندعم خطة الرئيس زيلينسكي للسلام بكل نقاطها، ونبحث الترويج لها على الساحة الدولية. أما بالنسبة للمبادرات الأخرى، فإن الأوكرانيين فقط هم من يمكنهم تحديد متى وأين يبدأ التفاعل مع روسيا في أي مبادرة. لم نسمع من السلطات الأوكرانية أي طلب للعمل في هذا الاتجاه".

ووصف مبادرة وقف إطلاق النار البرازيلية بأنها "جاءت في وقت غير مناسب وذات دوافع سياسية"، وقال إنه تم طرحها عشية "هجوم مضاد محتمل للقوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي