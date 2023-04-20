مستشار سابق للبنتاغون مصدوم بتصريح ستولتنبرغ حول أوكرانيا

أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن تصريحات سكرتير حلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول عضوية أوكرانيا في الحلف، تشير إلى تصعيد جديد للنزاع.

وجاءت تصريحات ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، وعلّق على ما ذكره ستولتنبرغ يوم الخميس خلال رحلته إلى كييف بأن أوكرانيا "سوف تنضم في نهاية المطاف إلى الحلف".

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وأضاف: "بحسب رأيي، أخطر شيء هو أن تصريحات ستولتنبرغ بمثابة إشارة تدلّل على أن الغرب لا يرغب بالتفاوض".

ولفت إلى أنّه حتى من دون وجود عضوية لكييف في الناتو، فإن الحلف ينتهج سياسة عدائية تجاه موسكو، وهو يعتبرها عدوا له.

كما حذّر من أن هذا قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في ميدان العمليات، بحيث لا يمكن استبعاد أن تدخل الدول الأعضاء في الناتو، كبولندا أو ليتوانيا، في الصراع بصورة علنية.

المصدر: نوفوستي