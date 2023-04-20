ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

وصل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأوكرانية تفاصيل حول الزيارة لكنها نشرت عبر مواقع التواصل الاجماعي صورا تظهرا ستولتنبرغ مع عسكريين أوكرانيين في وسط العاصمة كييف.

ولم يتم الإعلان رسميا عن زيارة الأمين العام للناتو إلى كييف.

وقبل يومين من الزيارة قال ستولتنبرغ في حوار مع "سي إن إن" إنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات