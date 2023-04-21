وزير الدفاع الألماني: الوقت ليس مناسبا لاتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في "الناتو"

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الوقت ليس مناسبا الآن لاتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" رغم أن الباب مفتوح لها.

وقال في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني: "الباب مفتوح، لكن الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ القرار.. علينا أولا صد هذا الصراع، هذا الهجوم، ثم التفكير في هذه الخطوة بعناية في العصر الجديد".

وأشار إلا أن "الأمر هنا لا يتعلق باتخاذ قرار بدافع التضامن، لأنها خطوة لها تأثير"، مضيفا: "علينا أن نقرر برأس هادئ وقلب دافئ وليس العكس".

ونقلت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، عن بيستوريوس وصفه ضربات طائرات UAF على الأراضي الروسية بأنها "تكتيك مقبول"، معتبرا أنه "طالما أنه لم تكن هناك هجمات على مدن أو مدنيين أو مناطق مدنية، فيجب قبول ذلك على أنه ضرورة".

وأضاف: "عند اتخاذ قرار بشأن إمداد كييف بالأسلحة، يجب على الغرب أن يتذكر كيف يدور الصراع"، موضحا أنه "إذا طلبت أوكرانيا أنواعا معينة من القنابل المحظورة في جميع أنحاء العالم، فعليك أن تقول لا".

وأكد بيستوريوس أن "هناك خطوطا حمراء في توريد الأسلحة، على وجه الخصوص، طائرات مقاتلة حديثة وذخائر عنقودية".

المصدر: "رويترز" + ria