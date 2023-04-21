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سيناتور روسي: واشنطن في مواجهتها مع الصين ستضطر للتضحية بتايوان أو اقتصادها

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سيناتور روسي: واشنطن في مواجهتها مع الصين ستضطر للتضحية بتايوان أو اقتصادها
Globallookpress Pavel Kashaev
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أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بعدم استعداد واشنطن لقطيعة الصين، يعني أن الولايات المتحدة بين خياري التضحية بتايوان، أو اقتصادها.

واعتبر بوشكوف أن منطق الحفاظ على الهيمنة الأمريكية يجب أن يدفع في نهاية المطاف الولايات المتحدة والصين إلى الصدام، ولكن التبعية الاقتصادية تعمل ضد الانفصال بين الدولتين.

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ووصف كلام يلين حول الصين بأنه "إشارة مهمة" من واشنطن.

وأضاف: "إذا ساد منطق الاعتماد الاقتصادي المتبادل في الولايات المتحدة، فسيتعين على واشنطن التضحية بتايوان، وإذا ساد منطق الهيمنة، فسيتعين عليها التضحية باقتصادها. وعلى أي حال، تخسر الولايات المتحدة. ويبقى عليهم أن يحاولوا الحفاظ على الوضع الراهن. لكن من غير المرجح أن يناسب الوضع الراهن الصين، التي تكتسب المزيد والمزيد من القوة".

وصرحت يلين في وقت سابق إن واشنطن لا تسعى إلى فك ارتباط اقتصادي كامل عن بكين، مدركة أن هذا سيكون بمثابة كارثة للولايات المتحدة والصين.

المصدر: نوفوستي

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