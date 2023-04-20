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الخارجية السويسرية تستدعي السفير الروسي في برن

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الخارجية السويسرية تستدعي السفير الروسي في برن
Legion-Media Pius Koller
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استدعت وزارة الخارجية السويسرية السفير الروسي في برن، سيرغي غارمونين، بعد أن نشرت السفارة بيانا حول صحفي سويسري.

وقالت السفارة في بيانها: "وزارة الخارجية السويسرية استدعت السفير الروسي في برن اليوم الخميس على خلفية نشر السفارة بيانا حول صحفي سويسري في صحيفة NZZ".

ونشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية في سويسرا في وقت سابق بيان أعربت فيه عن أسفها من مقال نشره مراسل سويسري لصحيفة Neue Zürcher Zeitung الناطقة بالألمانية يدعى مينسين.

المصدر: نوفوستي

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