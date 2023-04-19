سويسرا لا تخطط للانضمام لمجموعة تجميد الأصول الروسية

أعلنت الإدارة الاتحادية (وزارة) الاقتصاد والتعليم والعلوم السويسرية عدم نيتها الانضمام لمجموعة REPO الدولية التي تتولى تجميد أصول النخب والأثرياء الروس في الخارج والاستيلاء عليها

في الأسبوع الماضي، وزعت وسائل الإعلام السويسرية خطابا موقعا من سفراء دول مجموعة الـ 7 العاملين في برن وسفير الاتحاد الأوروبي، وفي الخطاب طالب الدبلوماسيون من سويسرا تشديد تدابير العقوبات ضد روسيا والانضمام لمجموعة REPO.

كما أشارت الوزارة السويسرية، إلى أن مجموعة REPO تم انشاؤها في 17 مارس 2022 من قبل دول مجموعة الـ 7 (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بالإضافة أستراليا والمفوضية الأوروبية.

وجاء في البيان "حتى الآن ، لم تنضم أي دولة أخرى إلى مجموعة REPO. وفي الوقت الراهن، يسير التعاون بين سويسرا وبين المجموعة على المستوى الفني بسلاسة. سويسرا تكتفي بهذا القدر من التعاون في المرحلة الحالية، ولا ترى أن هناك حاجة للانضمام رسميا إلى المجموعة. ولكن إذا رأت سويسرا في المستقبل أن العضوية للمجموعة تلبي مصالحها، فإن الحكومة السويسرية قد تعيد النظر في الوضع".

انضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وحظرت برن أصولا روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (8.1 مليار دولار).

ذكرت وسائل الإعلام السويسرية، أن بنك كريدي سويس السويسري قام بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا – 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19 مليار دولار). في المجموع، تم تسجيل حوالي 50 مليار دولار من الأموال الروسية في سويسرا، حسبما أشارت صحيفة SonntagsZeitung.

المصدر: ريا نوفوستي.