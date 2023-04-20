"فرانس برس": اغتيال رئيس مكتب رئيس الدولة في مالي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، نقلا عن بيان صادر عن مكتب رئيس جمهورية مالي، بأنه تم اغتيال عمر تراوري رئيس مكتب الرئيس الانتقالي في جمهورية مالي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم اغتيال تراوري وثلاثة أشخاص آخرين في كمين مسلح.

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وجاء في بيان الوكالة: "تم اغتيال رئيس مكتب العقيد عاصمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية ... هو واحد من أربعة قتلوا في هجوم الثلاثاء قرب الحدود الموريتانية".

ووفقا للوكالة، تم اغتيال عمر تراوري رئيس مكتب رئيس المرحلة الانتقالية، عندما كان ضمن الوفد الذي تعرض لكمين مسلح.

ولا يزال مجهولا حتى الآن، تفاصيل الهجوم ومن يقف خلفه، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

المصدر: نوفوستي