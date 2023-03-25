جيش النيجر يعلن مقتل 79 جهاديا قرب الحدود مع مالي

أعلنت النيجر أن قوّاتها قتلت 79 إرهابيا بعملية نفّذتها الأسبوع الماضي غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، بعد مقتل 17 عسكريا بهجمات إرهابية خلال الأشهر الماضية.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في نشرتها الأسبوعية إنّ وحدة من عملية "ألماهو" العسكرية النيجرية لمكافحة الجهاديين كانت تنفّذ عملية "تمشيط" في منطقة تيلوا الواقعة في مقاطعة بانيبانغو على الحدود مع مالي حين هاجمها مسلّحون من جماعة إرهابية مسلّحة.

وأضافت أنّه على الإثر أطلقت القوات الجوية والبرية عملية مطاردة "متزامنة" وصولا إلى منطقة هاماكات التي يتحصّن فيها المسؤول عن الكمين الذي وقع في العاشر من فبراير وأسفر عن مقتل 17 عسكريا على الأقل وفقدان 12 شخصا.

وبحسب البيان فقد تمّ خلال العملية تدمير نحو مئة دراجة نارية ومصادرة وسائل اتّصال وأسلحة وذخائر.

ولم تعلن الوزارة عن وقوع إصابات في صفوف الجيش.

ووقع كمين فبراير في تيلابيري، وهي منطقة مترامية ومضطربة تقع في المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وبدأت أولى الهجمات على الجيش في هذه المنطقة في 2010 لكنّها تصاعدت في 2017.

المصدر: "أ ف ب"