"يونهاب": كوريا الجنوبية لا تزود أوكرانيا بالسلاح من أجل علاقات مستقرة مع روسيا

ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيئول لا تزود كييف بالسلاح من أجل الحفاظ على استقرار العلاقات مع روسيا، دون أن يستبعد احتمال القيام بذلك مستقبلا.

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وأوضح المسؤول قائلا: "لا يوجد قانون في كوريا الجنوبية يحظر توريد الأسلحة لدولة أخرى في حالة حرب. كما لا يوجد أي بند في تعليمات وزارة الخارجية يمنع تقديم مساعدة عسكرية إلى دولة ثالثة تعيش وضعا صعبا".

وتابع: "نحن لا نفعل ذلك لأن كوريا الجنوبية، إذ تدعم بنشاط المجتمع الدولي في حماية حرية مواطني أوكرانيا، يجب عليها في الوقت نفسه إدارة العلاقات مع روسيا بطريقة مستقرة".

أمس الأربعاء، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه إذا شهدت أوكرانيا وضعا "لا يمكن للمجتمع الدولي تحمله" مثل وقوع هجوم واسع النطاق "ضد المدنيين"، فسيكون من الصعب على سيئول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، وبالتالي للمرة الأولى، طرح إمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

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وأكد المسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبيبة التمسك بالموقف الذي أعلنه يون سوك يول، معتبرا أن تصرحاته كانت "منطقية" ومثلت "استجابة مبدئية"، وأشار إلى أن "ما نفعله في المستقبل سيعتمد على (تصرفات) روسيا".

وردا على تصريحات يون سوك يول، حذرت موسكو من أن أي توريد أسلحة لكييف يعتبر عملا معاديا لروسيا، وسيعنى "التورط في الصراع"، كما أنه سؤثر بشكل سلبي للغاية على العلاقات الثنائية.

المصدر: وكالات