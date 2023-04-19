نجل شاه إيران يدعو من إسرائيل إلى "تقديم أكبر دعم" للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية

دعا نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي من إسرائيل، إلى "تقديم أكبر قدر من الدعم" الدولي لمعركة شعبه ضد "نظام الجمهورية الإسلامية".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في تل أبيب بحضور وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا غمليل بمناسبة أول زيارة يقوم بها إلى الدولة العبرية، قال بهلوي "أنا هنا لاستكشاف كيف يُمكننا التعاون لمساعدة الشعب الإيراني في حملته من أجل الحرية".

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وفي إشارة إلى حركات "العصيان المدني" التي سمحت بتغيير النظام "من بولندا ليخ فاونسا إلى جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا"، أكد بهلوي الذي أطاحته الثورة الاسلامية في 1979، أن "أياً من هذه الحركات لم تنجح دون الاستفادة بشكل أو بآخر من دعم دولي".

وأضاف: "لهذا السبب في موازاة حملة الضغوط القصوى على سلطات طهران أساسا في شكل عقوبات اقتصادية، أدعو إلى (..) حملة دعم قصوى للشعب الإيراني".

وأضاف بهلوي الذي يعيش في الولايات المتّحدة أن هذا "يعني زيادة إلى أقصى الحدود للإمكانيات لتزويد الشعب الإيراني بالأدوات المناسبة للتغلب على التحديات التي يُواجهها في التعامل مع النظام الذي هو كما تعلمون في غاية الوحشية والقمع".

المصدر: أ ف ب