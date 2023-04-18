نتنياهو يلتقي نجل شاه إيران

التقى رضا بهلوي، نجل آخر شاه حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979، مساء أمس الاثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في القدس.

وحضر بهلوي مراسم أقيمت في النصب التذكاري والمتحف الوطني للهولوكوست "ياد فاشيم" بذكرى المحرقة، ووقف إلى جانب نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، لكنه لم يلق خطابا.

وفي حديث لقناة i24 news الإسرائيلية، قال بهلوي إن من "واجبه" حضور الحدث وتكريم ضحايا الهولوكوست، مشيرا إلى أنها "علاقة توراتية بين بلدينا على مدى قرون، واليوم عندما يكون لدينا نظام ينفي وقوع الهولوكوست، فمن واجبي تكريم ضحايا الهولوكوست والتعبير عن احترامي لهذه الأمة وشعبها".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، هبط بهلوي في مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث استقبلته وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غمالائيل التي قالت: "نقدر تعبير ولي العهد عن تضامنه مع مواطني إسرائيل في مواجهة الهجمات الإرهابية الشديدة التي ترتكبها إيران، وكذلك زيارته إلى ياد فاشيم بمناسبة يوم المحرقة للتعاطف مع الشعب اليهودي، على النقيض حكام إيران الذين ينكرون الهولوكوست ويشجعون على معاداة السامية".

المصدر: i24 news