البيت الأبيض: الإعلان اليوم عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الإدارة الأمريكية تعلن اليوم الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ومن بينها ذخيرة للمدفعية، وراجمات الصواريخ "هيمارس".

وقالت في مؤتمر صحفي: "في وقت لاحق اليوم، ستعلن إدارة بايدن - هاريس عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا ... وسيصدر الإعلان عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع".

إقرأ المزيد

وأوضحت جان بيير أن الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا سيتم توفيرها من مستودعات البنتاغون للمرة السادسة والثلاثين.

وقبل يومين، صرّح أمين سر مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف، أن كييف ستشن هجومها المضاد عندما تكون جاهزة، مضيفا أنها مسألة وقت فقط إلى أن تصل القوات للمستوى اللازم من الاستعداد العسكري.

وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، بأن الولايات المتحدة تزود كييف بقدر استثنائي من الدعم، لكن مواردها ليست بلا حدود.

وقال كول في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "من الواضح أن الكونغرس أعطانا مبلغا استثنائيا لدعم أمن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".

وأشار كول إلى أنه خلال ما يزيد قليلا عن عام، خصصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 35 مليار دولار من المساعدات لصالح كييف.

المصدر: نوفوستي