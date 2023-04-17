البنتاغون: قلقون من استخدام أسلحتنا المقدمة لكييف في شن ضربات داخل روسيا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام كييف للأسلحة التي تقدمها لضرب الأراضي الروسية، مشيرة إلى أنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الأزمة، وتصعيدها إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "أعربنا عن قلقنا من أن المعدات التي قدمناها يمكن أن تستخدم لضرب أهداف داخل روسيا".

وأضاف كول: "أوضح الرئيس [جو] بايدن أيضا أنه بينما نفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالانخراط بشكل مباشر في الصراع وتحويله إلى حرب عالمية ثالثة".

وفي الوقت نفسه، وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، فإن الرأي بأن الولايات المتحدة "تتراجع عن عدد كبير من القضايا بسبب الخوف من التصعيد هو رأي خاطئ".

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن واشنطن لا تشجع كييف على توجيه ضربات خارج أوكرانيا ولا تزودها بالأموال اللازمة لمثل هذه الطلعات الجوية.

كما قال كيربي إن الجانب الأمريكي يعتقد أن المفاوضات بشأن أوكرانيا ليست حتمية بعد، وسيستمر القتال لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

وأضاف: "لا أعتقد أن المفاوضات باتت وشيكة. وأنكم على الأرجح ستشهدون استمرار القتال لبضعة أشهر أخرى.. أعتقد أنكم ستشهدون على الأرجح قتالا عنيفا في الأشهر المقبلة حيث يقاتل الجانبان كما تعلمون من أجل ميزة ساحة المعركة".

المصدر: تاس