موسكو تعرب عن دعهما لجهود مادورو في ترسيخ الاستقرار الداخلي ورفض الضغوط الخارجية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته لفنزويلا، عن دعم موسكو لجهود حكومة نيكولاس مادورو من أجل استقرار الوضع الداخلي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في إطار الزيارة التي تمت في أجواء ودية تقليدية استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزير الخارجية الروسي، كما أجرى (الوزير) محادثات مكثفة مع نائبة الرئيس التنفيذية ديلسي رودريغيز ووزير الخارجية إيفان جيل".

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وتابع البيان: "واستنكر الطرفان بشدة ممارسة استخدام الإجراءات التقييدية الأحادية كأداة للضغط على الدول ذات السيادة ، كعامل في زعزعة استقرار الوضع الدولي. وأعرب الجانب الروسي عن دعمه الثابت لجهود حكومة مادورو من أجل استقرار الوضع الداخلي.

وأضاف البيان: "كما تم التأكيد على الرؤية المتبادلة بضرورة التطور الديناميكي للحوار السياسي والتعاون العملي بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية. كما تم التأكيد مجددا على التزام الجانبين المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للنهج في المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون والتفاعل داخل مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة من أجل ضمان سيادة القانون الدولي، وتشكيل نظام عالمي متعدد المراكز أكثر إنصافا، والحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية بدأت يوم الاثنين من البرازيل.

المصدر: نوفوستي



