لافروف يسلم مادورو رسالة من الرئيس الروسي

سلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع اليوم الأربعاء في كاراكاس.

وقال لافروف في بداية الاجتماع مع الرئيس الفنزويلي: "أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين. كما طلب مني أن أنقل لكم شفهيا أحر تمنياته وتحياته"، وتوجه لافروف بدعوة إلى مادورو لزيارة موسكو.

ورحب مادورو بالوفد الروسي الذي يقوم بجولة في دول أمريكيا اللاتينية، وأكد عزم بلاده على مواصلة العمل المشترك.

كذلك التقى لافروف بنظيره الفنزويلي إيفان جيل، ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز.

وقد وصل وزير الخارجية الروسي، الاثنين الماضي، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددا من دول أمريكا اللاتيينة.

وتشمل جولة لافروف التي بدأت يوم 17 وتستمر حتى 21 أبريل الجاري، البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: وكالات