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لافروف في البرازيل المحطة الأولى في جولة بدول أمريكا اللاتينية (صور+فيديو)

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لافروف في البرازيل المحطة الأولى في جولة بدول أمريكا اللاتينية (صور+فيديو)
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الاثنين، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددا من دول أمريكا اللاتيينة.

ومن المقرر أن تشمل جولة لافروف التي تستمر من يوم 17 إلى 21 أبريل الجاري، البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وسيلتقى لافروف بالقيادة العليا للبرازيل، فضلا عن لقاء مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.

وكانت آخر مرة اجتمع فيها وزيرا خارجية البلدين في مارس على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي.

لافروف في البرازيل المحطة الأولى في جولة بدول أمريكا اللاتينية (صور+فيديو)
لافروف في البرازيل المحطة الأولى في جولة بدول أمريكا اللاتينية (صور+فيديو)
لافروف في البرازيل المحطة الأولى في جولة بدول أمريكا اللاتينية (صور+فيديو)

المصدر: RT

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