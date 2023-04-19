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هجوم على صالة رياضية غربي ألمانيا والمنفذ مازال طليقا

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هجوم على صالة رياضية غربي ألمانيا والمنفذ مازال طليقا
AP
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أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم على صالة ألعاب رياضية بمدينة دويسبورغ بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة مساء أمس الثلاثاء.

وقع الحادث في الحي القديم بالمدينة، وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة.

وأضافت أن عددا كبيرا من رجال الشرطة يتواجدون في موقع الهجوم، على الجانب المقابل من مبنى البلدية.

وكتبت شرطة دويسبورغ على تويتر قائلة: "وفقا للمعلومات الحالية، أصاب شخص آخرين بجسم ما" في صالة ألعاب رياضية، مضيفة "الوضع حاليا لا يزال محيرا".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منفذ الهجوم لا يزال طليقا على ما يبدو، مبينة أنه تم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى، بينما فتش المحققون الصالة الرياضية.

ونقل العديد من شهود العيان، بعضهم لا يزال يحمل الحقائب الرياضية، إلى مطعم قريب حتى يتسنى للشرطة استجوابهم.

كما قالت الشرطة إنها تلقت بلاغات الطوارئ الأولى في نحو الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي.

المصدر: AP

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