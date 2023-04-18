برلين تعلن وصول منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا

أعلن مجلس الوزراء الألماني، وصول منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" التي وعدت بها الحكومة الألمانية، بصواريخها الخاصة إلى أوكرانيا.

وتشير القائمة المحدثة، التي تنشر بانتظام بيانات حول الدعم العسكري الألماني إلى كييف، إلى أن ألمانيا نقلت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" بصواريخه.

بالإضافة إلى ذلك، استلم الجانب الأوكراني 16 شاحنة أخرى من طراز "زيتروس" من ألمانيا. وبالتالي، تمتلك كييف ما مجموعه 76 شاحنة من هذا النوع.

كما تم تسليم مركبتين إضافيتين لحرس الحدود إلى أوكرانيا. وفي المجموع، تلقت كييف 124 سيارة من هذا الطراز من ألمانيا.

وفي 5 يناير 2023، أعلنت ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا ببطارية "باتريوت" إضافية. جاء ذلك في رسالة صدرت عقب محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، أن كييف تلقت أحد نظامي "باتريوت" الذي وعدتها به واشنطن وبرلين.

المصدر: RT