مجموعة السبع: صفقة الحبوب بالغة الأهمية وندعو روسيا لعدم الحد من مدة صلاحيتها

أعرب وزراء خارجية دول مجموعة "السبع الكبرى" في بيان، عن أهمية "صفقة الحبوب" البالغة، وحثوا روسيا على عدم تقييد مدة صلاحيتها.

وجاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجة دول المجموعة في طوكيو: "نحن ندرك أن "طرق التضامن" و"مبادرة حبوب البحر الأسود" ومبادرة الحبوب الأوكرانية ضرورية للمساعدة في إعادة بناء القطاع الزراعي الأوكراني ومنع حدوث صدمات أخرى للنظام الغذائي.

وأضاف وزراء الخارجية في بيانهم: "ندعو روسيا إلى الكف عن تهديد الإمدادات الغذائية العالمية وإعطاء الفرصة لعمل صفقة حبوب البحر الأسود بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ولفترة غير محددة".

وأعلنت موسكو في وقت سابق أن روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه بدون إحراز تقدم في حل خمس مسائل، لا داعي للحديث عن تمديد إضافي لـ "مبادرة البحر الأسود" بعد 18 مايو.

وأوضحت الوزارة أن هذه المسائل تتمثل في إعادة ربط "روسيلخوزبنك" بمنظومة سويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، ورفع تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

المصدر: RT + سبوتنيك