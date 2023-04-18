بريطانيا تجري اختبارا ناجحا لطائرة مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة

أعلنت شركة Flyby Technology البريطانية عن إجرائها اختبارا ناجحا لطائرتها المسيرة من طراز Jackal، القادرة على إطلاق صواريخ موجهة متعددة الأغراض.

وأشارت الشركة في بيان لها، يوم الاثنين، أن الطائرة أظهرت خلال التجارب للقوات الجوية البريطانية، والتي استمرت 6 أسابيع، قدرتها على إطلاق صواريخ من طراز Martlet الموجهة بالليزر، على أهداف على الأرض وفي الجو لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات، وبسرعة 1.5 ماخ.

وتصنع الطائرات المسيرة المذكورة بالتعاون مع شركة Thales الفرنسية في منشأة صناعية بمدينة بلفاست البريطانية.

ويبلغ مدى الطائرة 130 كيلومترا، وباع الجناح 5 أمتار، والسرعة 108 كيلومترات في الساعة. وهي تحلق على ارتفاع 4 آلاف متر.

ويمكن استخدام تلك الطائرات لاستهداف مشاة العدو، والدبابات وطائرات مسيرة أو مروحيات.

المصدر: تاس