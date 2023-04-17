انطلاق تدريبات كبرى للناتو في المجال السيبراني في إستونيا

تنطلق أكبر تدريبات لحلف الناتو في المجال السيبراني Locked Shields 2023 في إستونيا، يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لمركز تالين للحماية السيبرانية للناتو، أن التدريبات الكبرى ستجري خلال الفترة بين 18 و21 أبريل، وسيشارك فيها هذا العام أكثر من 3 آلاف شخص من 38 دولة.

وأكد مدير المركز مارت نورما، أنه خلال التدريبات سيركز الاهتمام على حماية الأنظمة التقنية والبنية التحتية الحيوية الوطنية من هجمات سيبرانية واسعة النطاق.

وستعمل الفرق المشاركة على اتخاذ قرارات تكتيكية واستراتيجية بشأن التعاون في حال الأزمة.

وأضاف نورما أن "الفرق ستتمكن من إظهار قدرتها على دعم عمل منظومات تقنية المعلومات في ظروف واقعية ونقص كبير في الوقت".

ويفترض سيناريو التدريبات مواجهة دولة معينة لتدهور الوضع الأمني الذي ترافقه هجمات سيبرانية منسقة، تتسبب بعطل كبير في عمل الشبكات الالكترونية وأنظمة تنقية المياه وشبكات الأمن العام وغير ذلك من العناصر الحيوية للبنية التحتية. ومن المقرر أن تساعد دول أخرى الدولة التي تتعرض للهجمات السيبرانية.

يذكر أن مركز تالين للحماية السيبرانية للناتو تم تأسيسه في عام 2008. وتشارك في عمله 38 دولة من أعضاء الناتو وشركاء الحلف.

المصدر: نوفوستي