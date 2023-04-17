فيديو وصور.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك  

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وأحيا 280 ألف مصل ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

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واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.

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يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

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المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية