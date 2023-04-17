 
مباشر

فيديو وصور.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v57c

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وأحيا 280 ألف مصل ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

فيديو وصور.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك  
Legion-Media

واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاءوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.

فيديو وصور.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك  
Legion-Media

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

فيديو وصور.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك  
Legion-Media
إقرأ المزيد
بالصور.. 25 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى
بالصور.. 25 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا