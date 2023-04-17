البنتاغون: الدعم الأمريكي لكييف ليس بلا حدود

صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، بأن الولايات المتحدة تزود كييف بقدر استثنائي من الدعم، لكن مواردها ليست بلا حدود.

وقال كول في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "من الواضح أن الكونغرس أعطانا مبلغا استثنائيا لدعم أمن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".

وأشار كول إلى أنه خلال ما يزيد قليلا عن عام، خصصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 35 مليار دولار من المساعدات لصالح كييف.

وأضاف: "هذا حجم غير عادي، وحقيقة أننا تمكنا من ذلك من وجهة نظر البيروقراطية والخدمات اللوجستية هي معجزة.. لكن مواردنا ليست غير محدودة.. يدفع دافعو الضرائب أموالهم، ويجب علينا إدارتها بشكل صحيح".

وقال كول، في المقابلة: "أعربنا عن قلقنا من أن المعدات التي قدمناها يمكن أن تستخدم لضرب أهداف داخل روسيا".

وأضاف كول: "أوضح الرئيس [جو] بايدن أيضا أنه بينما نفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالانخراط بشكل مباشر في الصراع وتحويله إلى حرب عالمية ثالثة".

المصدر: تاس