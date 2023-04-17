بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان يتعرض للاعتداء في مقر إقامته ما يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء اليوم الاثنين تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب جوزيب بوريل: "قبل ساعات قليلة، تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته".

وأضاف بوريل: "هذا يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا..يعتبر أمن المباني الدبلوماسية والموظفين مسؤولية أساسية للسلطات السودانية والتزام بموجب القانون الدولي".

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

وتستمر لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: RT