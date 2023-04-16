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وزير الخارجية الأوكراني يتوجه إلى العراق للمرة الاولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

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وزير الخارجية الأوكراني يتوجه إلى العراق للمرة الاولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
AFP
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أعلنت الخارجية العراقية اليوم الأحد أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا سيزور بغداد يوم غد الاثنين في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الزيارة تأتي "لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة".

وسيلتقي كوليبا خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة فؤاد حسين.

وذلك بعد أقل من أسبوع من تلقي السوداني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، حيث أكد رئيس الحكومة العراقية خلال الاتصال على "أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلا لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

وفي فبراير الماضي، استقبل القادة العراقيون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث شدد فؤاد حسين على موقف بلاده الداعم لـ "وقف إطلاق النار حتى تبدأ المفاوضات بين الطرفين".

كما استضافت بغداد في بداية العام وزيري الخارجية السعودي والإيراني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: "فرانس برس"

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