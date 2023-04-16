خبير: المسؤولون الأمريكيون يشككون في نجاح هجوم القوات الأوكرانية المضاد

أفاد خبير السياسة الخارجية في صحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد إغنياشس، بأن المسؤولين الأمريكيين يشككون في نجاح القوات الأوكرانية بتنفيذ هجوم مضاد.

ووفقا لتقرير إغنياشس، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن القوات الأوكرانية تفتقر إلى التدريب الكافي وكميات الذخيرة اللازمة لإحراز تقدم كبير في الهجوم المخطط له.

وقال الخبير في تقريره، وفقا للوثائق السرية التي تم تسريبها سابقا على الشبكات الاجتماعية، قبل شهرين تقريبا، زعمت المخابرات الأمريكية أن الوضع في أوكرانيا "يتحرك على الأرجح في اتجاه طريق مسدود".

ويزعم إغنياشس أنه تحدث مع العديد من المسؤولين الأمريكيين في 13 أبريل، لمعرفة ما إذا كان الجانب الأمريكي قد غير رأيه منذ ذلك الحين. ووفقا له، خلال هذا الوقت "تغيرت الصورة الرئيسية بشكل طفيف".

ويقول الخبير أيضا إن الجانب الروسي "سيطر على 70-80%" من أراضي مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، "لكن الأوكرانيين صمدوا بتكلفة باهظة، وتجنبوا هزيمة رمزية".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها رحى معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: تاس + RT